«Пятница» выпустит документальный фильм о тайнах Кремля

Телеканал «Пятница» выпустит шестисерийный документальный проект «Красные башни. Тайны Московского Кремля», в котором расскажет о закулисье дворца. Об этом «Афише Daily» рассказали представители телеканала.
Серии будут выходить по воскресеньям, с 25 октября по 22 ноября, в 14.00 по московскому времени.
Фильм покажет, как живут обитатели Кремля, и раскроет некоторые их секреты. Зрители смогут увидеть кремлевские тайники, подземные ходы, стражей дворца и «людей уникальных профессий», которые работают в Кремле. Как отмечает «Пятница», Кремль столь щедро делится своими секретами впервые с 1945 года.
«В путешествие по главному русскому замку отправятся отец и сын — Павел и Никита Селины. Они откроют самые закрытые двери Кремля и увидят то, что еще никто не видел», — говорится в пресс-релизе.
Первая серия расскажет о мистике Кремля, секретах мавзолея, тайной комнате и тайном эскалаторе, древних курантах и старинных захоронениях. Второй эпизод будет посвящен жителям Кремля, комнатам дворца, секретным коридорам, по которым члены монаршей семьи могли ходить друг к другу в спальни. Третий эпизод покажет, как раньше выглядел замок. Четвертый выпуск расскажет о символах власти и закулисье инаугурации президента, а пятый — о гарнизоне Кремля. Наконец, шестая серия проекта будет посвящена кремлевской кавалерии.