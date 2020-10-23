«Пятница» выпустит документальный фильм о тайнах Кремля

Телеканал «Пятница» выпустит шестисерийный документальный проект «Красные башни. Тайны Московского Кремля», в котором расскажет о закулисье дворца. Об этом «Афише Daily» рассказали представители телеканала.

Серии будут выходить по воскресеньям, с 25 октября по 22 ноября, в 14.00 по московскому времени.

Фильм покажет, как живут обитатели Кремля, и раскроет некоторые их секреты. Зрители смогут увидеть кремлевские тайники, подземные ходы, стражей дворца и «людей уникальных профессий», которые работают в Кремле. Как отмечает «Пятница», Кремль столь щедро делится своими секретами впервые с 1945 года.

«В путешествие по главному русскому замку отправятся отец и сын — Павел и Никита Селины. Они откроют самые закрытые двери Кремля и увидят то, что еще никто не видел», — говорится в пресс-релизе.