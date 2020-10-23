Вышел трейлер фильма «Страна грез» с Марго Робби

Опубликован трейлер драмы «Страна грез» с Марго Робби («Однажды в Голливуде…») в главной роли. Картина выйдет в ноябре в ограниченный прокат и онлайн.

Действие фильма разворачивается в 1930-е годы во время Великой депрессии в Америке. 17-летний Юджин Эванс случайно находит раненую грабительницу банков, за чью голову обещают денежное вознаграждение. Герой разрывается между наградой, которая может спасти семейную ферму от долгов, и возникшим чувством к преступнице.