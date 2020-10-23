Певец Lizer выпустил новый альбом «Молодость, часть 1». Прослушать на разных площадках его можно здесь.

Пластинка включает в себя 9 треков: «Разобраться», «Скит», «Характер», «Быстро повзрослел», «Добро», «Космос», «В жизни так бывает», «В голове» и «Выход есть всегда».

На альбоме Арсен все так же предается печальным рассуждениям об одиночестве и поиске тепла. За обложку в этот раз отвечала Алина Пязок, а продакшеном и сведением занимался Виктор Сибринин.