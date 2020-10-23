В Польше фактически запретили аборты

Конституционный суд в Польше постановил, что закон, разрешающий аборты в случаях обнаружения врожденного дефекта у плода, противоречит Конституции, в одном из положений которой говорится о защите жизни каждого человека. Об этом сообщает Associated Press.

По данным Би-би-си, большинство (98%) легальных абортов в Польше в прошлом году сделали именно из‑за обнаружения врожденного дефекта у плода. Суд утверждает, что это форма дискриминации, так как решение о жизни нерожденного ребенка принимается в зависимости от состояния его здоровья.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что это «грустный день для прав женщин». По ее словам, фактический запрет абортов приведет к тому, что женщины будут еще чаще прерывать беременность нелегально.

Многие поляки выступили против решения суда: они вышли на акцию протеста, а в социальных сетях появились десятки постов с хэштегами #powiedzkomus («Скажи кому‑то») и #wyroknakobiеty («Приговор женщинам»).

В Польше закон, позволяющий делать аборты, был принят в 1993 году. Он допускает прерывание беременности, когда есть угроза здоровью или жизни женщины, после изнасилования, а также в случае врожденных дефектов у плода. В суде оспаривалось только последнее положение.