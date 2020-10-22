Том Холланд показал себя в образе Нейтана Дрейка в экранизации Uncharted

Студия Naughty Dog, разработавшая серию игр «Uncharted», опубликовала в твиттере фотографию, на которой встретились двое актеров, исполняющих роль Нейтана Дрейка — протагониста из игр. На снимке Нолан Норт, озвучивавший Дрейка в играх, беседует с Томом Холландом, который исполнит роль охотника за сокровищами в грядущей экранизации. «Найди кого‑нибудь кто бы смотрел на тебе так, как Нейт смотрит на Нейта», — говорится в посте.

Том Холланд в ответ на этот пост опубликовал фотографию себя в образе Дрейка. На снимке он стоит в фирменной одежде авантюриста. «Приятно познакомится, я Нейт», — написал Холланд.

Официальный аккаунт Uncharted выложил в твиттере фотографию, намекающую на будущий сюжет фильма: некий артефакт и раскрытая на портрете Фернана Магеллана книга. Также дана цитата Магеллана: «Познакомьтесь с темным будущим без страха и завоюйте неизведанное».

Фильм должен выйти 15 июля 2021 года. Премьера была запланирована раньше, но была отложена из‑за пандемии коронавируса.