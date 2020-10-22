перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Нидерландский исследователь взломал твиттер Дональда Трампа. Он подобрал пароль с пятой попытки 22:57
Вышел трейлер продолжения сериала «Дом с прислугой» М. Найта Шьямалана 22:45
Производителя оксиконтина оштрафовали на рекордную сумму. Препарат вызывал опиоидную зависимость 22:24
Том Холланд/Instagram Том Холланд показал себя в образе Нейтана Дрейка в экранизации Uncharted
Том Холланд показал себя в образе Нейтана Дрейка в экранизации Uncharted 21:54
Тим Бертон может спродюсировать и поставить сериальный ремейк «Семейки Аддамс» 21:52
В Техасе социальным работникам разрешили отказывать в помощи ЛГБТ-людям и инвалидам 21:30
Ученые: в 2019 году почти полмиллиона младенцев умерли в первый месяц жизни из‑за грязного воздуха 21:18
Tyler, the Creator назвал свои любимые музыкальные альбомы и фильмы 21:02
TASS/YouTube «Могли бы и не выпускать»: Путин заявил, что лично попросил выпустить Навального за границу
«Могли бы и не выпускать»: Путин заявил, что лично попросил выпустить Навального за границу 20:32
В выборах в Одессе примут участие артисты «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу» 20:22
Ефремову смягчили приговор, вышел новый клип Nas и другие новости дня 20:15 Дайджест
В Находке произошел крупный разлив нефтепродуктов 19:54
В Московской области появились серийные догхантеры. Уже погибли несколько собак 19:31
Рэперы тусуются в фотоальбоме в новом клипе Nas «Replace Me» 18:31
Aminé/YouTube Aminé возвращается родной район Портленда в клипе «Woodlawn»
Aminé возвращается родной район Портленда в клипе «Woodlawn» 18:15
Театр на Таганке будет продавать билеты за 500 тыс. рублей для тех, кто хочет прийти без маски 18:00
Нина Кравиц и Solomun присоединились к лайнапу фестиваля Exit 17:32
Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову до 7,5 лет колонии 17:15
Вышел первый трейлер мюзикла «Выпускной» от Райана Мерфи. В нем играют Мерил Стрип и Николь Кидман 17:08
Город Дно стал самым матерящимся в России 17:05
Отключить рекламу

Том Холланд показал себя в образе Нейтана Дрейка в экранизации Uncharted

Федор Кузьмин
Сегодня в 21:54

Студия Naughty Dog, разработавшая серию игр «Uncharted», опубликовала в твиттере фотографию, на которой встретились двое актеров, исполняющих роль Нейтана Дрейка — протагониста из игр.

На снимке Нолан Норт, озвучивавший Дрейка в играх, беседует с Томом Холландом, который исполнит роль охотника за сокровищами в грядущей экранизации. «Найди кого‑нибудь кто бы смотрел на тебе так, как Нейт смотрит на Нейта», — говорится в посте.

Том Холланд в ответ на этот пост опубликовал фотографию себя в образе Дрейка. На снимке он стоит в фирменной одежде авантюриста. «Приятно познакомится, я Нейт», — написал Холланд.

Официальный аккаунт Uncharted выложил в твиттере фотографию, намекающую на будущий сюжет фильма: некий артефакт и раскрытая на портрете Фернана Магеллана книга. Также дана цитата Магеллана: «Познакомьтесь с темным будущим без страха и завоюйте неизведанное».

Фильм должен выйти 15 июля 2021 года. Премьера была запланирована раньше, но была отложена из‑за пандемии коронавируса.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Доктор Лиза
Один день из жизни специалистки по паллиативной помощи Елизаветы Петровны Глинки, сыгранной Чулпан Хаматовой
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Люди
Том Холланд
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить