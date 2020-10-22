Aminé возвращается в свой родной район Портленда в клипе «Woodlawn»

На этот раз действие происходит в Вудлоне — районе, где он провел свое детство. На кадрах рэпер катается на багги по дюнам, гуляет с друзьями по городу, танцует на баскетбольной площадке в Вудлонском парке, а также сидя на диване болеет за любимую команду Portland Trailblazers.

Режиссерами клипа выступили Адам Дэниел и Джек Бегерт.

Новое видео появилось через несколько недель после того, как Aminé выступил на шоу Джимми Киммела с песнями «Woodlawn» и «Burden» — и исполнил их в воздушном шаре. Во время выступления он был одет в толстовку с лицами Бреонны Тейлор, Майка Брауна и Джожрджа Флойда, чьи смерти стали поводом для массовых гражданских выступлений против полицейского насилия в США.

Ранее Aminé поделился клипом на трек «Shimmy». В нем он рассуждает о собственной карьере и творческом пути, с новыми силами нападает на конкурентов, а еще катается с друзьями на велосипедах по Портленду и сидит у костра в лесу.