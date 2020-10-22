Город Дно стал самым матерящимся в России

Вторую строчку по употреблению нецензурной лексики в соцсетях занял Краснодар, третью — Москва. В топ-10 также вошли Калининград, Санкт-Петербург, Анапа, Мурманск, Ростов-на-Дону, Петрозаводск и Владивосток.

Город Дно Псковской области второй год подряд оказался на первом месте в рейтинге самых матерящихся в социальных сетях городов России. Исследование проводило агентство Interium.

В компании отметили, что по сравнению с прошлым годом в десятке лидеров стало больше крупных городов и миллионников. Они связали это с тем, что жители мегаполисов сложнее переживают пандемию, финансовые трудности и прошедший карантин, поэтому выплескивают психологические проблемы через брань в соцсетях.

Специалисты также обратили внимание, что в целом россияне стали материться разнообразнее: лексикон увеличился на 91 матерное слово.

Анализ проведен на основании того, как часто упоминались самые распространенные вариации четырех ругательных слов в соцсетях, блогах, мессенджерах и на форумах за 1–7 октября 2020 года и в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.