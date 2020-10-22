Нина Кравиц и Solomun присоединились к лайнапу фестиваля Exit

Крупнейший музыкальный ивент Юго-восточной Европы, фестиваль Exit, который пройдет в сербском городе Нови-Сад с 8 по 11 июля 2021 года, представил новых артистов лайнапа. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.
Exit проводится уже в двадцатый раз. В 2021 году в Петроварадинской крепости выступят американская икона моды и диджей Хани Дижон, российская техно-суперзвезда Нина Кравиц, немецкий диджей Пауль Калькбреннер и боснийско-немецкий диджей Solomun.
Ранее стало известно, что в фестивале примут участие Дэвид Гетта, шведский диджей и продюсер Eric Prydz, французский продюсер DJ Snake, немецкий диджей Boris Brejcha, американский рэпер Tyga, британский инди-поп проект Metronomy, бразильская метал-группа Sepultura и другие артисты.
Фестиваль начинался в 2020 году как студенческая акция за мир и свободу в Сербии и на Балканах. Ежегодно Exit посещают 200 тыс. гостей из 40 стран. С момента своего создания он сталкивался с многими трудностями, и в этом году фестиваль пришлось отменить, несмотря на все усилия организаторов и властей Сербии.
«Тем не менее организаторы полны решимости отпраздновать двадцатилетие фестиваля следующим летом самым сильный лайнапом за всю историю», — заявили представители Exit. Билеты на фестиваль есть в продаже здесь.
«У фестиваля всегда было огромное количество преданных поклонников, но нас поразил высокий процент тех, кто решил оставить билет на двадцатилетие фестиваля в следующем году. Мы очень благодарны публике за любовь и поддержку», — поделился основатель Exit Душан Ковачевич.