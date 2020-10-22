Нина Кравиц и Solomun присоединились к лайнапу фестиваля Exit

Крупнейший музыкальный ивент Юго-восточной Европы, фестиваль Exit, который пройдет в сербском городе Нови-Сад с 8 по 11 июля 2021 года, представил новых артистов лайнапа. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

Exit проводится уже в двадцатый раз. В 2021 году в Петроварадинской крепости выступят американская икона моды и диджей Хани Дижон, российская техно-суперзвезда Нина Кравиц, немецкий диджей Пауль Калькбреннер и боснийско-немецкий диджей Solomun.

Ранее стало известно, что в фестивале примут участие Дэвид Гетта, шведский диджей и продюсер Eric Prydz, французский продюсер DJ Snake, немецкий диджей Boris Brejcha, американский рэпер Tyga, британский инди-поп проект Metronomy, бразильская метал-группа Sepultura и другие артисты.