Вышел первый трейлер мюзикла «Выпускной» от Райана Мерфи. В нем играют Мерил Стрип и Николь Кидман

В центре сюжета мюзикла — четыре бродвейских актера, которые утратили былую популярность. Они узнают, что в одной из школ небольшого города в штате Индиана отменили выпускной вечер после того, как одна из учениц объявила, что придет на праздник со своей девушкой. Чтобы помочь школьнице, а заодно вернуть себе славу, герои отправляются в американскую провинцию.

Вышел первый трейлер мюзикла «Выпускной» от Райана Мерфи . Главные роли исполнили Мерил Стрип и Николь Кидман .

Вместе со Стрип и Кидман в фильме сыграют Ариана Гранде, Джеймс Корден, Аквафина, Киган-Майкл Ки и другие. Мюзикл выйдет 11 декабря на стриминговом сервисе Netflix.

Премьера театральной постановки «Выпускной» прошла в 2018 году, она получила шесть номинаций на престижную театральную премию «Тони».