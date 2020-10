Maruv, Женя Любич и Rozhden разбирают любимые треки в новом подкасте «Яндекс.Практикума»

«Яндекс.Практикум» запустил образовательный подкаст для изучения английского языка — «Английский по хитам с «Флоу». Об этом «Афише Daily» рассказали представители «Яндекса».

Подкаст появился на «Яндекс.Музыке». В нем методист курсов английского «Флоу» разбирает иностранные музыкальные хиты. В записи первых выпусков приняли участие певица Maruv, Женя Любич и Rozhden.

Подкаст можно слушать в формате плейлистов. Каждый плейлист посвящен одному гостю: он включает его любимые композиции и комментарий к ним.

В выпусках музыканты, слушая треки вместе с преподавателем, пробуют освоить английскую игру слов и понять метафоры в текстах песен. Композиции предлагали сами гости эпизодов. Среди выбранных ими песен есть треки Боба Дилана, Дженнифер Пейдж и Joy Division.

«В моем сердце особое место занимает группа Joy Division. Причем я слышала о ней в подростковом возрасте, но как‑то прошла мимо. И полюбила чуть позже, когда была участницей постмодернистского проекта Nouvelle Vague и сама исполняла на сцене песню Иэна Кертиса. Самая известная их фраза «Love will tear us apart», то есть «Любовь разорвет нас», — это парадокс. Ведь обычно принято думать, что любовь love brings us together — «связывает нас вместе», — поделилась впечатлениями Женя Любич.

Помимо обсуждения воспоминаний Maruv, Женя Любич и Rozhden разобрали английское произношение, речевые обороты и метафоры в своих треках, вышедших этой осенью. Например, Maruv поговорила о песне «Sad Song».