Умер научный скептик и иллюзионист Джеймс Рэнди

В возрасте 92 лет умер известный научный скептик и иллюзионист Джеймс Рэнди. Об этом пишет AP со ссылкой на созданный им образовательный фонд. В организации уточнили, что смерть Рэнди связана с возрастными причинами.

Джеймс Рэнди начал карьеру фокусника в 1946 году. Под псевдонимом Удивительный Рэнди он вызволял себя из запертого гроба и из смирительной рубашки, будучи подвешенным над Ниагарским водопадом. В отличие от других иллюзионистов, Рэнди всегда подчеркивал, что в его представлениях нет никакой магии или потусторонних сил.

С 1970-х он публично занимался разоблачением сведений о паранормальных явлениях, чудесах и экстрасенсорных способностях. Первым его крупным успехом стало разоблачение Ури Геллера на вечернем шоу Джонни Карсона в 1972 году. Геллер заявлял, что способен сгибать ложки силой мысли, но Рэнди проследил, чтобы никакой реквизит не попал в руки мистификатора до начала съемок. В результате в течение 22 минут Геллер не смог выполнить ни одного трюка.

В 1996 году уже бывший иллюзионист основал образовательный Фонд Джеймса Рэнди. Он поддерживает программы, направленные на формирование научного мировоззрения у молодежи, издает просветительскую литературу и оказывает помощь в создании учебных программ.

Через эту организацию Рэнди пообещал 1 млн долларов любому, кто в условиях корректно поставленного научного эксперимента сможет доказать свои паранормальные способности. За все время существования фонда никто эту премию так и не получил.