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Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:33

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден 22 октября получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сноудена Анатолия Кучерену.

Российские миграционные службы выдали Сноудену вид на жительство на бессрочной основе, рассказал Кучерена. Он добавил, что это стало возможным после того, как в России в 2019 году изменилось миграционное законодательство: до этого предоставить вид на жительство беглому американцу было нельзя.

Заявление о предоставлении вида на жительство было подано еще в апреле, отметил адвокат. Он связал длительное рассмотрение с трудностями в работе государственных органов, вызванными пандемией коронавируса.

Получать российское гражданство Сноуден пока не собирается: Кучерена заявил, что «такой вопрос пока не стоит».

Власти США обвиняют Сноудена в шпионаже и хищении государственной собственности. В 2013 году он передал СМИ ряд секретных документов Агентства национальной безопасности, касающихся программ слежки спецслужб США и Великобритании. Сноуден покинул США, в течение трех недель находился в транзитной зоне в аэропорту Шереметьево, а позже получил вид на жительство в России. С тех пор он живет в стране, время от времени продлевая вид на жительство.

О посвященном Сноудену документальном фильме «Citizenfour» «Афиша Daily» писала здесь.

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