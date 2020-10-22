Европарламент присудил премию Сахарова белорусской оппозиции

«На их стороне есть то, что невозможно победить грубой силой: правда. Не сдавайтесь в своей борьбе. Мы на вашей стороне», — сказал он.

Лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» в этом году стала белорусская оппозиция. Об этом заявил в твиттере председатель европейского парламента Давид Сассоли.

Среди лауреатов этого года — участницы Координационного совета белорусской оппозиции кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Ольга Ковалькова и Вероника Цепкало, а также оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.

Белорусскую оппозицию выдвинули на премию Сахарова крупнейшие фракции европейского парламента — Европейская народная партия, «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» и «Обновим Европу».

Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова учреждена в 1988 году Европарламентом. Она ежегодно присуждается тем, кто внес «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару».

В разные годы лауреатами премии становились президент ЮАР Нельсон Мандела, глава ООН Кофи Аннан, советские и российские правозащитники Анатолий Марченко, Сергей Ковалев и Людмила Алексеева, а также украинский режиссер Олег Сенцов.