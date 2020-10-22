Красноярца, облившего из баллончика не представившихся силовиков, приговорили к 8 годам колонии

В Красноярске Свердловский районный суд приговорил к восьми годам колонии местного жителя Артема Загребельного. Его обвиняют в применении насилия к сотрудникам ФСБ, которые хотели задержать его в лифте жилого дома, не предъявив удостоверений, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Госбвинение запросило для Загребельного девять лет. Как отмечает Прянишников, во время заседания удалось лишь с третьей попытки открыть на компьютере следователя видеозапись задержания обвиняемого сотрудниками. По словам Прянишникова, прокурор Шаталов заявил, что на видео силовики демонстрируют служебные удостоверения и представляются Загребельному.

«Каким образом он это увидел, неясно, так как видео без звука», — уточнил Прянишников. Он уточнил, что судья отказала защите в проведении экспертизы видеоролика. Рецензию независимого специалиста на заключения Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы суд тоже отказался приобщать — потому что «нет оснований не доверять заключениям экспертов». Те, в свою очередь, определили нанесение тяжелого вреда здоровью сотрудников ФСБ струей из перцового баллончика.

В рецензии тем не менее утверждается, что заключения официальных специалистов выполнены с нарушениями — в том числе, с нарушениями местного законодательства, которое устанавливает регламент для производства экспертиз и исследований. Независимый эксперт отметил, что наличие телесных повреждений, а значит, и тяжелый вред здоровью силовиков вызывают сомнения.

Уголовное дело против Загребельного было возбуждено в конце 2019 года. Тогда к нему в подъезд пришли сотрудники ФСБ в гражданской одежде. Не представившись, они попробовали затащить мужчину в машину силой. Загребельный оказал сопротивление и распылил в их сторону перцовый газ из баллончика. После случившегося в его квартире устроили обыск, а его девушку просили опубликовать свастику в соцсетях, чтобы завести на нее административное дело.