перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
А поговорить?/YouTube Ирина Шихман взяла интервью у Светланы Тихановской для своей программы «А поговорить?»
Ирина Шихман взяла интервью у Светланы Тихановской для своей программы «А поговорить?» 14:35
Европарламент присудил премию Сахарова белорусской оппозиции 14:33
В Нью-Йорке нашли пропавшую 60 лет назад картину Джейкоба Лоуренса. Ее отыскала посетительница музея 14:17
Красноярца, облившего из баллончика не представившихся силовиков, приговорили к 8 годам колонии 13:53
В Петербурге запретили работу баров и кафе в ночное время 13:49
Candyman/Twitter Релиз хоррора «Кэндимен» снова отложили. Картина выйдет летом 2021 года
Релиз хоррора «Кэндимен» снова отложили. Картина выйдет летом 2021 года 13:05
«Так будет не всегда»: российские психологи написали книгу о домашнем насилии 13:03
«Таксовичкоф», Ralient и «Старлайн» протестировали отечественный беспилотный автомобиль 12:56
Застройщик попался на видеослежке за жильцами многоэтажки 12:14
Zara выпустила парфюмерную воду с ароматом книжного магазина 11:28
Marco Testi/Unsplash В Петербурге пассажиров без масок перестанут пускать в общественный транспорт
В Петербурге пассажиров без масок перестанут пускать в общественный транспорт 11:11
В России выявили 15 971 новый случай коронавируса 10:47
«Лезешь не в свое дело»: сын фигуранта дела Фургала заявил об избиении 10:40
«Яндекс.Еда» запускает доставку продуктов с фермерских рынков в Москве 10:03
Картина Бэнкси «Покажи мне Моне» ушла с молотка почти за 10 млн долларов 9:45
Пропавшие на муниципальных выборах в Петербурге бюллетени нашли через год. На складе в Ленобласти 9:04
Darkhorizons/Twitter Paramount+ переснимет кинохит 1980-х «Танец-вспышка»
Paramount+ переснимет кинохит 1980-х «Танец-вспышка» 6:03
Мэттью МакКонахи рассказал о пережитом в юности сексуальном насилии 5:35
Неизданный фристайл рэпера Notorious B.I.G появился в рекламе Pepsi 4:39
Стриминговый сервис Quibi закрывается. Он запустился в апреле в разгар пандемии 4:02
Отключить рекламу

Красноярца, облившего из баллончика не представившихся силовиков, приговорили к 8 годам колонии

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:53

В Красноярске Свердловский районный суд приговорил к восьми годам колонии местного жителя Артема Загребельного. Его обвиняют в применении насилия к сотрудникам ФСБ, которые хотели задержать его в лифте жилого дома, не предъявив удостоверений, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Госбвинение запросило для Загребельного девять лет. Как отмечает Прянишников, во время заседания удалось лишь с третьей попытки открыть на компьютере следователя видеозапись задержания обвиняемого сотрудниками. По словам Прянишникова, прокурор Шаталов заявил, что на видео силовики демонстрируют служебные удостоверения и представляются Загребельному.

«Каким образом он это увидел, неясно, так как видео без звука», — уточнил Прянишников. Он уточнил, что судья отказала защите в проведении экспертизы видеоролика. Рецензию независимого специалиста на заключения Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы суд тоже отказался приобщать — потому что «нет оснований не доверять заключениям экспертов». Те, в свою очередь, определили нанесение тяжелого вреда здоровью сотрудников ФСБ струей из перцового баллончика.

В рецензии тем не менее утверждается, что заключения официальных специалистов выполнены с нарушениями — в том числе, с нарушениями местного законодательства, которое устанавливает регламент для производства экспертиз и исследований. Независимый эксперт отметил, что наличие телесных повреждений, а значит, и тяжелый вред здоровью силовиков вызывают сомнения.

Уголовное дело против Загребельного было возбуждено в конце 2019 года. Тогда к нему в подъезд пришли сотрудники ФСБ в гражданской одежде. Не представившись, они попробовали затащить мужчину в машину силой. Загребельный оказал сопротивление и распылил в их сторону перцовый газ из баллончика. После случившегося в его квартире устроили обыск, а его девушку просили опубликовать свастику в соцсетях, чтобы завести на нее административное дело.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Доктор Лиза
Один день из жизни специалистки по паллиативной помощи Елизаветы Петровны Глинки, сыгранной Чулпан Хаматовой
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
ФСБ
Люди
Алексей Прянишников
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить