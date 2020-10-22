«Так будет не всегда»: российские психологи написали книгу о домашнем насилии

Российские психологи Ольга Размахова и Анна Край написали книгу о домашнем насилии «Так будет на всегда». Она уже доступна для предзаказа, а в ноябре появится в электронной и бумажной версиях.
Книга, по словам Размаховой, рассказывает, что делать, если вы или ваши близкие оказались в ситуации насилия, как себя поддержать и куда обратиться, а также что делать, если вы сами стали автором насилия.
Но книга не только о психологической помощи — в ней собран опыт правозащитниц, феминисток, юристок и художниц, которые борются с домашним насилием, — создают акции и организовывают митинги, пишут письма в государственные органы и работают над законопроектами по этой проблеме.
Среди героинь книги — феминистка и блогерка Ника Водвуд, активистка и художница Надежда Толоконникова, правозащитница Алена Попова и блогерка Александра Митрошина, которые создали сеть помощи жертвам домашнего насилия «ТыНеОдна», а также активистка Марго Лесова.
«Домашнее насилие: так будет не всегда» будет издана крупнейшим российским издательством АСТ. По словам Размаховой, книга о домашнем насилии в магазинах — политическое заявление, которое делает большая команда, работавшая над ней.
По данным аналитического центра НАФИ, в 2018 году в России от домашнего насилия пострадали 33 235 человек, 71% которых составили женщины. Однако точное число пострадавших трудно посчитать, отмечают эксперты.
Сейчас в России декриминализированы однократные побои в семье, а четверть россиян считают домашнее насилие семейным делом. Работа над законопроектом, который смог бы защитить пострадавших, остановилась из‑за пандемии.
В прошлом ноябре «Афиша Daily» знакомилась с последней опубликованной редакцией проекта закона и писала, что с ней не так. Также мы анонимно разговаривали с девушкой, которая все детство сталкивалась с физическим и эмоциональным насилием со стороны матери, и узнали, как такой травматический опыт повлиял на ее жизнь.