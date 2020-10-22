«Так будет не всегда»: российские психологи написали книгу о домашнем насилии

Российские психологи Ольга Размахова и Анна Край написали книгу о домашнем насилии «Так будет на всегда». Она уже доступна для предзаказа, а в ноябре появится в электронной и бумажной версиях.

Книга, по словам Размаховой, рассказывает, что делать, если вы или ваши близкие оказались в ситуации насилия, как себя поддержать и куда обратиться, а также что делать, если вы сами стали автором насилия.

Но книга не только о психологической помощи — в ней собран опыт правозащитниц, феминисток, юристок и художниц, которые борются с домашним насилием, — создают акции и организовывают митинги, пишут письма в государственные органы и работают над законопроектами по этой проблеме.

Среди героинь книги — феминистка и блогерка Ника Водвуд, активистка и художница Надежда Толоконникова, правозащитница Алена Попова и блогерка Александра Митрошина, которые создали сеть помощи жертвам домашнего насилия «ТыНеОдна», а также активистка Марго Лесова.