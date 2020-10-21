Чехия стала второй страной в Европе, вновь объявившей локдаун из‑за коронавируса

В Чехии с 22 октября будет введен общенациональный режим ограничений на передвижение из‑за распространения коронавируса. Об этом пишет Deutsche Welle.

Жителям Чехии можно будет выходить из дома только на работу, в магазин, к врачу или на прогулку в парк. Также в стране будут закрыты магазины, не торгующие товарами первой необходимости, предприятия сферы услуг, а кафе и рестораны будут продавать еду только навынос.

Предполагается, что ограничительные меры будут действовать до 3 ноября.

Чехия, в которой 20 октября выявили рекордные 11 984 случая коронавируса, стала второй страной в Евросоюзе, объявившей общенациональный локдаун из‑за второй волны коронавируса.

Первой была Ирландия: там с 21 октября по 1 декабря жители обязаны оставаться в пределах пяти километров от своих домов, за исключением случаев крайней необходимости. Нарушителям грозят штрафы.