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В Курской области школьница отправила в военкомат 30 призывников

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:07

В Курской области 17-летняя школьница помогла военкомату с призывом, вручив повестки 30 юношам. Об этом пишет «КП-Курск».

По словам девушки, она учится в Курске, а в Курчатов приезжает в гости к бабушке. Стать волонтером в местном военкомате она решила, поскольку считает службу в армии почетной обязанностью и уважительно относится военнослужащим. За помощь ее наградили грамотой.

Все, кому школьница лично вручила повестки, вовремя явились на призывной пункт. В военкомате отметили, что такая практика себя оправдала и не исключили, что продолжат ее.

«Если к парню в дверь звонит симпатичная девушка, то, скорее всего, видеть ее он будет рад и откроет дверь. А тут — повестка из военкомата», — пишет газета.

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