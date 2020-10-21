В Курской области школьница отправила в военкомат 30 призывников

По словам девушки, она учится в Курске, а в Курчатов приезжает в гости к бабушке. Стать волонтером в местном военкомате она решила, поскольку считает службу в армии почетной обязанностью и уважительно относится военнослужащим. За помощь ее наградили грамотой.

В Курской области 17-летняя школьница помогла военкомату с призывом, вручив повестки 30 юношам. Об этом пишет «КП-Курск».

Все, кому школьница лично вручила повестки, вовремя явились на призывной пункт. В военкомате отметили, что такая практика себя оправдала и не исключили, что продолжат ее.

«Если к парню в дверь звонит симпатичная девушка, то, скорее всего, видеть ее он будет рад и откроет дверь. А тут — повестка из военкомата», — пишет газета.