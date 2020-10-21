В России выявили 15 700 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 15 700 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 619 заражений меньше, чем накануне.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Архангельской и Воронежской областях, Красноярском и Забайкальском краях.