В России выявили 15 700 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 15 700 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 619 заражений меньше, чем накануне.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Архангельской и Воронежской областях, Красноярском и Забайкальском краях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 447 335. За последние сутки вылечились 10 952 человек, за все время — 1 096 560. За сутки умерли 317 пациентов, за все время — 24 952. Число активных случаев достигло 325 823.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 40,7 млн человек, 1,1 млн из них умерли, свыше 27,9 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом США (8,2 млн), на втором Индия (7,6 млн), на третьем Бразилия (5,2 млн).