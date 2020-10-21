Мэр Екатеринбурга разрешил выталкивать из транспорта людей без масок

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил в прямом эфире порталу E1, что пассажирам общественного транспорта «можно и нужно» выталкивать из салонов людей без масок. В его пресс-службе пояснили, что таким образом глава города призывает соблюдать масочный режим.

В ходе интервью на вопрос пассажиров «можно ли самим выталкивать ковид-диссидентов из транспорта» Высокинский ответил: «Можно и нужно. Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений <…> Именно поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим».

Позже пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов объяснил ТАСС, что Высокинский не призывал выгонять людей без масок из общественного транспорта, а просил соблюдать масочный режим в период пандемии.

На данный момент в Свердловской области действует требование носить маски в общественном транспорте и помещениях. В регионе, как и в целом по России, наблюдается рост случаев заболевания COVID-19. По официальным данным, за все время здесь коронавирусом заболели 33,5 тыс. человек. Из них более 25,5 тыс. — выздоровели, 718 — умерли.