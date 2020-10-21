На МКС за один вечер сломались туалет, кислородная система, микроволновка и задымился пылесос

В российском сегменте МКС в ночь на 20 октября последовательно вышли из строя система обеспечения кислородом, туалет, пылесос и микроволновка для подогрева пищи. Все неисправности удалось устранить за одну ночь, экипаж в безопасности.

Первой дала сбой система подачи кислорода «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда». Инженеры предположили, что это может быть связано со стыковкой кабелей в другой части российского модуля. По сообщениям AFP, причиной неполадки стала нехватка в системе воды для выработки кислорода. Проблему удалось оперативно решить.

Позже экипаж сообщил о дыме, идущем из пылесоса, и неисправности туалета в российском модуле. Во время переговоров с Землей космонавт Анатолий Иванишин сообщил, что в туалете горит лампочка «Консервант некачественный». В Центре управления полетами предположили, что в системе может быть пузырь.

Поломку также удалось оперативно устранить. Но если бы этого не произошло, как отмечает Gizmodo, космонавты могли бы воспользоваться туалетом в корабле «Союз МС-16», который сейчас пристыкован к МКС, испытать новый туалет в американском модуле стоимостью 23 млн долларов или в крайнем случае надеть специальные подгузники, которые надевают при выходе в открытый космос.

Однако и на этом проблемы не закончились. В довершение всему перестала работать микроволновая печь для подогрева пищи. Впрочем, по сообщениям ТАСС, все неисправности удалось устранить за ночь. Представитель Роскосмоса заявил, что все системы МКС работают в штатном режиме, а экипаж не подвергся опасности.