МФО подали в суд на «Батенька, да вы трансформер». Его основатели взяли заем, чтобы платить зарплату

Основатели издательского дома «Мамихлапинатана» и самиздата «Батенька, да вы трансформер» Егор Мостовщиков и Антон Ярош задолжали микрокредитным организациям 12,7 млн рублей. Эти деньги шли на гонорары и зарплаты сотрудников. Теперь через суд от них требуют возврата долгов, сообщают «Открытые медиа».

Первый иск на возврат 10,3 млн рублей подала 14 октября микрофинансовая компания «СимплФинанс». Организация также потребовала арестовать счета «Мамихлапинатаны» и поступающие туда деньги, однако получила отказ.

Второй подобный иск — от компании «Микро капитал» — поступил в суд 15 октября. Истец требует уплаты 2,36 млн рублей.

В беседе с изданием Мостовщиков рассказал, что «Мамихлапинатана» действительно брала кредиты у микрофинансовых организаций, так как банки не дают займы медиабизнесу. По его словам, эти деньги были нужны, чтобы выплачивать гонорары и зарплаты сотрудникам.

«Мы выплачивали все задолженности в срок, но потом началась пандемия, наша выручка существенно снизилась и пошли задержки по платежам», — поделился Мостовщиков. Он добавил, что они собираются вернуть долг и настроены на мирное соглашение.