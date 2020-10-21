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Умер протоиерей Дмитрий Смирнов

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:31

На 70-м году жизни скончался бывший председатель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие Небесное дорогому батюшке», — написал представитель РПЦ.

От чего умер протоиерей Смирнов — не сообщается. Несколько месяцев назад его госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Димитрий Смирнов известен своими резонансными высказываниями на тему пандемии COVID-19. Он называл происходящее «чрезвычайно полезным явлением», отмечая, что люди стали искоренять в себе эгоизм и начали проявлять заботу об окружающих.

Кроме того, протоиерей отличался крайне консервативными взглядами. Например, он сравнивал женщин, согласных на гражданский брак, с бесплатными проститутками, а также заявлял, что девочкам важнее готовиться к материнству, чем ходить в школу.

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