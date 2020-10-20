В Петербурге будут бороться с сосульками при помощи нанотехнологий, сообщил в фейсбуке председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.

По его словам, на кровлях двух домов на набережной Фонтанки и на Тверской улице разместят специальную пленку на основе графеновых нанотрубок TUBALL — она будет нагреваться до 50 градусов по Цельсию и предотвратит образование льда. Эксперимент профинансирует «Роснано».

«В моем родном Петербурге вот уже многолетняя тяжелая проблема — сосульки. Дело серьезное, иногда приводит к человеческим жертвам. Мы решили попробовать помочь с помощью нанотехнологий», — написал Чубайс.