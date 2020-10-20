Суд взыскал с экс-министра открытого правительства Михаила Абызова 32,5 млрд рублей

Гагаринский суд Москвы взыскал с бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова 32,5 млрд рублей в пользу государства, сообщил «Интерфакс».

Экс-чиновника осудили за нарушение антикоррупционного законодательства на рекордную для России сумму. Абызову вменили организацию преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере, незаконную предпринимательскую деятельность и легализацию преступных доходов.

Генпрокуратура указала, что Абызов «систематически нарушал установленные законами запреты», находясь на госслужбе. В частности, он владел пятью офшорами на Кипре и не декларировал их в течение пяти лет, считают прокуроры. Подсудимый отрицает все обвинения.