Умерла народная артистка России Ирина Скобцева

Народная артистка России, советская и российская актриса Ирина Скобцева умерла 20 октября в возрасте 93 лет. Об этом говорится в инстаграме компании Art Pictures, которую возглавляет ее сын, российский режиссер Федор Бондарчук.

Скобцева была женой советского режиссера Сергея Бондарчука и матерью Федора и Алены Бондарчук.

Федор Бондарчук пока никак не прокомментировал произошедшее. В агентстве подтвердили ТАСС факт смерти Скобцевой, но не сообщили подробностей.