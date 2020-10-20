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Умерла народная артистка России Ирина Скобцева

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:20

Народная артистка России, советская и российская актриса Ирина Скобцева умерла 20 октября в возрасте 93 лет. Об этом говорится в инстаграме компании Art Pictures, которую возглавляет ее сын, российский режиссер Федор Бондарчук.

Скобцева была женой советского режиссера Сергея Бондарчука и матерью Федора и Алены Бондарчук.

Федор Бондарчук пока никак не прокомментировал произошедшее. В агентстве подтвердили ТАСС факт смерти Скобцевой, но не сообщили подробностей.

Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Скобцева и Сергей Бондарчук познакомились, когда актриса училась в Школе-студии МХАТ. Их дети появились во время съемок фильма «Война и мир». Скобцева исполнила в нем роль княжны Элен Курагиной. Участие в картине и принесло актрисе известность.

Скобцева также снималась в картинах «Обыкновенный человек» Александра Столбова, мелодраме «Сережа» Георгия Данелии и Игоря Таланкина, комедии «Зигзаг удачи» Эльдара Рязанова, фильме «Мэри Поппинс, до свидания!» Леонида Квинихидзе и других. Всего у актрисы более 70 ролей в кино и сериалах.

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