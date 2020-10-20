Умер испанский диджей Хосе Падилья

На Ибице от рака кишечника умер знаменитый испанский диджей Хосе Падилья, популяризировавший в мире музыку в стиле чилаут. Об этом сообщили на официальной фейсбук-странице музыканта.

По словам представителей артиста, он умер в воскресенье ночью во сне. До последнего времени Падилья проходил лечение в больнице Кан Миссес — оплатить услуги врачей помогли поклонники. В июле диджей обратился к ним за финансовой помощью.

«Ситуация у меня — хуже не придумаешь. Я абсолютно сломлен после пяти месяцев без какого‑либо дохода», — признавался тогда 64-летний музыкант.