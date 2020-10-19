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Секс-шоп выпустил мастурбаторы «блогерка» и «продюсерка». Его обвинили в оскорблении феминисток

Семён Гудошников
Вчера в 23:14

Секс-шоп Intimshop.ru выпустил под своей торговой маркой «Интимная жизнь» мастурбаторы с названиями «продюсерка», «блогерка» и «активистка». На это в твиттере обратила внимание блогерка Катерина Ло, которой магазин предлагал сотрудничество.

Ло отметила, что эти названия «откровенно издевательские» и намекают на акт сексуального насилия над феминистками. Большинство комментаторов согласились с ней, посчитав такой нейминг недопустимым и оскорбительным для феминисток.

В почтовой рассылке, которую секс-шоп направил потенциальным покупателям, новые товары предлагаются под слоганом «менее дорогие феминистки». В описании одной из секс-игрушек сказано, что «продюсерка вам никогда не откажет».

«Мы вполне ожидали, что названия будут будоражить тех, в честь кого они даны. Хотя и сейчас никто не мешает любому мужчине приобрести мастурбатор и предполагать соитие с обидевшим его человеком (и любого пола: есть же и мастурбаторы-анусы). И точно так же мы рассчитывали, что те, кого серия на самом деле высмеивает, будут радостно приобретать эти товары», — заявили представители секс-шопа в личной переписке с Ло, фрагмент которой она выложила в твиттере.

По данным телеграм-канала «Поросячьи визги», после выпуска новой серии мастурбаторов с секс-шопом перестали сотрудничать несколько блогеров.

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