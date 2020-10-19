Конкурс национального документального кино Show RUS! проводит прием заявок на участие

Арт-объединение CoolConnections, Московская школа кино и посольство США в Москве открыли прием заявок на участие в конкурсе Show RUS!, посвященного документальному кино. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Поучаствовать в конкурсе могут картины о современной российской жизни, снятые не раньше 1 октября 2017 года. Прием заявок проводится на сайте мероприятия до 1 декабря.

В жюри вошли кинокритик Михаил Ратгауз, режиссер-документалист Ксения Охапкина и вице-президент Гильдии неигрового кино и эксперт в области VR-контента Георгий Молодцов. Коллегия выберет победителей в четырех номинациях: лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм, лучший дебют и уникальное художественное решение. Победители будут награждены денежными призами.

Смотр проходит в рамках ежегодного фестиваля документального кино США Show US!, который проводится уже в 10-й раз. Конкурс ставит своей задачей показать реалии жизни через оптику нового документального кино. Это свежий взгляд на Россию глазами современников, которые говорят открыто на разные темы, выходят за привычные рамки и хотят рассказать о сегодняшнем дне своим соотечественникам.