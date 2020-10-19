Министра толерантности ОАЭ обвинили в домогательствах

Министра толерантности Объединенных Арабских Эмиратов Нахайяна бен Мубарака Аль Нахайяна обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Times.

С обвинениями выступила британка Кейтлин Макнамара, которая работала в министерстве. По ее словам, инцидент произошел в феврале этого года, когда она занималась организацией литературного фестиваля в Эмиратах.

32-летняя Макнамара рассказала, что встретилась с министром и членом правящей в Абу-Даби династии на частной вилле, куда, как она предполагала, ее пригласили, чтобы обсудить детали мероприятия. В итоге чиновник не стал говорить о фестивале, вместо этого пил вино, рассказывал о своей молодости, а потом начал целовать гостью и трогать ее. Мужчина признался ей в любви и обещал улететь с ней в Париж.

«Мы зашли в золотой лифт, где он прижал меня к стене и начал странным образом тереть мою грудь — такие же движения совершают стеклоочистители», — рассказала Макнамара.

После этого, они оказались в комнате, уставленной флаконами с духами, министр толкнул ее на покрытую мехом круглую кровать, разделся и залез на нее.

«Я прикрылась платьем, но он поднял мои руки вверх и вставил свои пальцы в меня», — добавила девушка.

Она заявила, что была напугана, потому что знает, «что они делают с принцессами из Дубая, которые пытаются сбежать из плена». По ее словам, бен Аль Нахайян заведовал ее перелетами внутри Эмиратов и визой, и она провела в стране достаточно времени, чтобы понять уровень его влияния.

Макнамара рассказала, что ей удалось вырваться и уехать в отель. После случившегося министр несколько раз звонил ей по телефону.

На следующий день девушка связалась с представителем консульства, и он рекомендовал ей покинуть страну как можно быстрее и не заявлять в местную полицию, потому что там ее могли арестовать. Она вернулась в Великобританию и уже там обратилась к правоохранителям. Аль Нахайян отрицает обвинения, и Макнамара намерена подать на него в суд.