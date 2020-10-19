Американский рэпер похвастался незаконным заработком в клипе. Теперь ему грозит 22 года тюрьмы

В США задержали рэпера Фонтрелла Антонио Бейнса, известного как Nuke Bizzle. Это случилось после выхода его клипа, в котором музыкант раскрывает мошенническую схему своего обогащения, сообщается на сайте Министерства юстиции страны.

В ролике рэпер хвастается тем, как ему удалось стать богатым с помощью пособий по безработице, выдаваемых в период пандемии. Оказалось, что таким же образом он поступил и в реальной жизни.

Музыкант подавал заявления в департамент занятости населения на выплаты от имени третьих лиц. За все время он получил не менее 92 карточек, на которые в общей сложности было переведено 1,2 млн долларов.