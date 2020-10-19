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Финская газета написала, что Пушкин умер от туберкулеза. Потому что «версий может быть много»

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:03

Крупная финская газета Iltalehti опубликовала статью, в которой говорится, что поэт Александр Пушкин мог умереть от туберкулеза.

Материал финской журналистки Хельи Салонен рассказывает об обстоятельствах эпидемии туберкулеза в Финляндии сто лет назад. В частности, в статье говорится, что многие известные люди, среди которых были Франц Кафка, Джордж Оруэлл, Фредерик Шопен, Антон Чехов и Александр Пушкин, «с достаточной степенью уверенности умерли от туберкулеза».

Статья вызвала критику со стороны читателей. В комментариях многие из них обратили внимание журналистки, что Пушкин погиб на дуэли с Жоржем Дантесом в 1837 году. Некоторые пользовательницы сайта обратились к девушке и попросили объяснений. В ответ на это она заметила, что «версий гибели знаменитостей может быть очень много», поэтому нельзя утверждать, что Пушкин не умирал от туберкулеза.

Однако к утру 19 октября статью исправили. В материале появилась приписка о том, что Пушкин никогда не умирал от туберкулеза, а скончался от ран, полученных им на дуэли.

Ежедневная газета Iltalehti выходит в Финляндии с 1980 года. Она является третьим по тиражу печатным изданием в стране и освещает разные темы, в том числе мировые новости. В категории «Новости и медиа», по данным проекта SimilarWeb, издание занимает первое место в перечне финских сайтов.

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