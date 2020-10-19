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Более 400 учеников заразились коронавирусом во время ЕГЭ. Роспотребнадзор ожидал худшего

Семён Гудошников
Сегодня в 16:18

Более 400 выпускников школ заразились COVID-19 во время сдачи ЕГЭ в 2020 году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анзора Музаева.

«У нас было в период экзаменов… Свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу», — заявил он на ежегодной всероссийской встрече с родителями учащихся школ и вузов.

При этом Роспотребнадзор ожидал худших показателей. Их, по словам Музаева, удалось избежать благодаря санитарным мерам. Чиновник добавил, что в 2021 году меры безопасности на ЕГЭ ослаблять не будут.

В 2020 году срок сдачи ЕГЭ переносили дважды из‑за пандемии коронавируса. Музаев сообщал, что в этом году экзамен должны сдать около 800 тыс. человек, из которых 692 тыс. — выпускники этого года. Самым популярным экзаменом по выбору стало обществознание, которое решили сдать 375 тыс. человек, самыми непопулярными — литература и география, которые выбрали 65 тыс. и 23 тыс. человек соответственно.

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