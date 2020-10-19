Бренд мебели для домашних животных выпустил лежанку в коллаборации с кошкой Карла Лагерфельда

Предмет имеет металлический каркас, а само место для животного сделано из войлочной ткани. Лежанка крепится на стену как полка.

Немецкий бренд мебели для домашних животных Lucy Blau выпустил коллаборацию с кошкой Шупетт — питомцем покойного модельера и креативного директора Chanel Карла Лагерфельда . Это лежанка Swing, выполненная в стиле гамака.

«Мы стали первыми людьми, которым было позволено снять Шупетт у нее дома. Мы получили очень теплый прием от всех членов ее семьи, несмотря на ту шумиху, которая сейчас складывается вокруг знаменитой кошки», — сказал дизайнер бренда Себастьян Франк.

Новая лежанка вышла лимитированным тиражом в 1000 экземпляров. Ее можно заказать на сайте Lucy Blau за 159 евро.

Шупетт прожила у Лагерфельда восемь лет — в 2011 году модельер согласился присмотреть за ней, но отказался возвращать ее хозяину, когда тот вернулся из поездки. У кошки даже есть свой профиль в инстаграме с 256 тыс. подписчиков и аккаунт в твиттере.

Лагерфельд постоянно брал своего любимца в путешествия и на показы, а также посвятил ей коллекцию одежды. В 2016 году модельер выпустил книгу «Шупетт: Частная жизнь кошки высокого полета». Ходят слухи, что кошка может унаследовать часть состояния дизайнера. Сам он неоднократно заявлял об этом в интервью.