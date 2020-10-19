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Больше половины россиян ждут ухудшения материального положения

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:41

Больше половины россиян считают, что стране еще только предстоит испытать серьезное падение экономики. Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более половины россиян предполагают, что экономический кризис еще ожидает нас впереди (60%). При этом 15% считают, что худший период мы переживаем сейчас, а 16% — что он уже позади», — сообщается на сайте центра.

Большинство опрошенных — 60% — оценивают материальное положение своих семей как среднее. Еще 24% респондентов недовольны своим денежным состоянием, а 15% — считают его хорошим.

Отвечая на вопрос об удовлетворенности жизнью 46% россиян признались, что они полностью довольны своей жизнью. Почти треть (30%) заявили, что она устраивает их отчасти. Тех, кто полностью не удовлетворен своей жизнью, оказалось 23%.

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