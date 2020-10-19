TikTok проведет трансляцию показов Mercedes Benz Fashion Week

TikTok будет вести прямые эфиры с показов Mercedes Benz Fashion Week Russia 20–23 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

В рамках Недели моды платформа будет транслировать мероприятия, которые пройдут в Москве, Петербурге, Сочи и Краснодаре. Кроме самих дефиле, пользователи смогут увидеть, как модели и дизайнеры готовятся к показам за кулисами.

Вести репортажи будут основатель школы стилистов StyleHunter Лина Дембикова, дизайнер и стилист Игорь Андреев, шеф-редактор журнала Grazia Ольга Саленко, тиктокеры Лиза Тян и Лана Нисневич и другие.

Mercedes Benz Fashion Week Russia пройдет 19–23 октября в гибридном формате. Помимо физических показов, будут проводиться видео-презентации и прямые трансляциями с площадок в Москве, а также в других городах и даже странах.

Этой весной Неделю моды отменили из‑за коронавируса. Новые коллекции дизайнеров были представлены только в онлайн-формате.