Умер основатель театра «Тень» Илья Эпельбаум

Основатель и художественный руководитель московского театра «Тень» Илья Эпельбаум скончался на шестидесятом году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке поэт Лев Рубинштейн.

«Илья Эпельбаум. Илюша. Больше нет его, моего дружка, собеседника, соавтора, фонтанирующего идеями одна другой невероятнее. Ужасное горе для всех нас — для родных, для друзей театра «Тень», для меня лично», — написал Рубинштейн, пообещав, что еще расскажет о роли Эпельбаума в современном театре и его жизни.

Илья Эпельбаум родился в 1961 году. Он окончил Московское высшее художественно-промышленное училище им. С.Г.Строганова, а в 1988-м вместе с Майей Краснопольской организовал в Москве театр теней и кукол «Тень». Эпельбаум в большинстве постановок участвовал не только как режиссер, но и как актер. Является лауреатом премий «Золотая маска».

В соавторстве с Краснопольской был режиссером спектаклей «Волшебная дудочка», «Сказка без названия», «Легенда о Тем-Лине», «Щелкунчик», «Балет бумажных теней», «Красные шапочки», «Домашний театр», «Евгений ОнегЕн. Немая опера», «Метаморфозы», «Гамлет для малышей» и других.