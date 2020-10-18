Елизавета II сократила тюремный срок убийце, который помог обезвредить террориста с помощью бивня

Королева Великобритании Елизавета II сократила тюремный срок Стивену Галланту, осужденному за убийство. В 2019 году он помог задержать террориста в Лондоне, сообщает The Guardian.

В 2005 году Галлант был приговорен к 17-летнему сроку за убийство пожарного. В прошлом году ему позволили посетить конференцию для помощи в реабилитации бывшим заключенным, которая проходила в здании гильдии рыботорговцев, расположенном на Лондонском мосту.

Там же присутствовал 28-летний Усман Хан, который напал с ножом на прохожих и убил двух человек. Галлант снял со стены исторической штаб-квартиры бивень нарвала и использовал его, чтобы вместе с другими прохожими задержать террориста. Позже полицейские застрелили Хана, на котором был муляж жилета смертника.