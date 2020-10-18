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Елизавета II сократила тюремный срок убийце, который помог обезвредить террориста с помощью бивня

Анастасия Цой
Сегодня в 18:37

Королева Великобритании Елизавета II сократила тюремный срок Стивену Галланту, осужденному за убийство. В 2019 году он помог задержать террориста в Лондоне, сообщает The Guardian.

В 2005 году Галлант был приговорен к 17-летнему сроку за убийство пожарного. В прошлом году ему позволили посетить конференцию для помощи в реабилитации бывшим заключенным, которая проходила в здании гильдии рыботорговцев, расположенном на Лондонском мосту.

Там же присутствовал 28-летний Усман Хан, который напал с ножом на прохожих и убил двух человек. Галлант снял со стены исторической штаб-квартиры бивень нарвала и использовал его, чтобы вместе с другими прохожими задержать террориста. Позже полицейские застрелили Хана, на котором был муляж жилета смертника.

Галланту сократили срок на 10 месяцев, и он сможет попросить об условно-досрочном освобождении в июне 2021 года. В министерстве юстиции Великобритании отметили, что королева крайне редко пользуется правом «The Royal prerogative of mercy» («Королевская прерогатива милосердия»), которое позволяет монарху смягчить приговор осужденному.

В этом случае ей рекомендовали поощрить «исключительно храбрый поступок» мужчины. Окончательное решение об освобождении примет комиссия, но она, скорее всего, не пойдет против решения Елизаветы II.

В прошлом году королева согласилась больше не водить машину на дорогах общего пользования. Служба безопасности посоветовала ей не управлять автомобилем после того, как ее муж попал в аварию.

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