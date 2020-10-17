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Максим Кац представил проект фиксированной регистрации подписей за кандидатов в Мосгордуму

Семён Гудошников
Сегодня в 17:22

Сооснователь фонда «Городские проекты» Максим Кац представил проект для регистрации голосов за кандидатов в Мосгордуму, цель которого — не дать комиссии снимать подписи, ссылаясь на неподтвежденные нарушения. Об этом общественный деятель рассказал на своем ютьюб-канале.

Команда Каца сделала сайт, на котором желающий отдать голос может заполнить свои данные, после чего участники проекта «Регистратор» составят шаблон письма для полиции и Федеральной миграционной службы, которые, в свою очередь, подтвердят корректность информации и заверят подписи, чтобы потом графологи не могли ее забраковать.

Потом, когда в июне начнется кампания, члены «Городских проектов» откроют штабы в округах и соберут все подписи, снимая процесс не камеру. На записи каждый голосующий будет произносить свое имя и имя кандидата, которого он решил поддержать. Съемка будет вестись с разрешения участника голосования.

Если подписи все-таки попытаются забраковать, отснятый материал проект предоставит суду, и подписантов попросят прийти как свидетелей.

Голосование по выборам в Мосгордуму состоялось в сентябре 2019 года. Наблюдатели сообщали о нарушениях на выборах, в том числе «каруселях» и вбросах. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на это заявил, что «реальных нарушений нет», а глава ЦИК Элла Памфилова пригрозила вывесить «доску антипочета» с именами тех, кто сообщал ложную информацию о нарушениях.

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