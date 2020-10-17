Журналист из Беларуси создал сеть фейковых экспертов. Он берет у них комментарии уже 10 лет

Белорусский журналист Денис Лавникевич создал сеть фейковых экспертов, у которых он берет комментарии для своих материалов. Об этом пишет телеграм-канал «Белорусский порядок».

Подозрения появились после материала в «Открытых медиа» от 15 октября о Светлане Тихановской. В статье автор пишет, что экс-кандидату якобы предлагали освободить политзаключенных в обмен на призыв прекратить протесты, ссылаясь на ее окружение. При этом в штабе Тихановской эту информацию опровергли.

Публикация материала в «ОМ» принадлежит Виктору Демидову. В белорусском издании «Наша Нива» отметили, что никто из журналистов не знает об этом авторе. Поэтому журналисты пришли в выводу, что это, возможно, псевдоним.

В попытке выяснить, кому он принадлежит, издание обнаружило, что Демидов уже около десяти лет выступает экспертом в материалах Дениса Лавникевича — журналиста, который реально существует и живет в Киеве. К тому же их обоих связывает общий круг экспертов, у которых они берут комментарии для статей. Но в журналистской среде таких спикеров никто не знает.

По версии журналистов, Демидов — псевдоним самого Лавникевича. Однако в разговоре с «Нашей Нивой» он не подтвердил эту информацию. Он также заявил, что его эксперты — настоящие. Но когда издание связалось с одним из них — политологом Светланой Гречулиной — оказалось, что она не политолог, а комментарии не дает из‑за перенесенной болезни. По ее словам, она сама позволила Лавникевичу использовать ее имя, но о существовании Виктора Демидова никогда не слышала.

«Таким образом, Денис Лавникевич, а вместе с ним и некто «Виктор Демидов» прямо из головы придумывали комментарии от имени этой женщины», — заключает «Наша Нива».