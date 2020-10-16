ЦДК выпустил в прокат документальный фильм «Woman». В нем собраны истории 2000 женщин

Мировая премьера «Woman» прошла на Венецианском кинофестивале в 2019 году. Работа над фильмом заняла около четырех лет.

Центр документального кино выпустил в прокат фильм «Woman» («Женщина»), в котором собраны более 2000 интервью с женщинами по всему миру. Его сняли Анастасия Микова и Янн Артюс-Бертран — режиссеры картины «Human» 2015 года.

Проект собрал множество историй, рассказанных женщинами из 50 стран мира. Героини рассуждают о материнстве, образовании, браке, финансовой независимости, принятии себя, делятся рассказами о пережитом насилии, о несправедливости, с которой им приходится сталкиваться. В картине снялись самые разные женщины: от водителей автобусов до глав государств.

«Несмотря на застенчивость и изначальную подозрительность, во время интервью женщины полностью преображались перед камерой, и появлялось ощущение, что они ждали этого момента всю свою жизнь, будто для них это было очень важно. Им нужно было высказаться. Но еще больше они хотели быть услышанными», — рассказали авторы проекта.

После проката «Woman» также выйдет в онлайн-кинотеатре Nonfiction.film.