Незнакомец на реактивном ранце опять появился рядом с аэропортом Лос-Анджелеса. Дело расследует ФБР

Недалеко от международного аэропорта Лос-Анджелеса в небо поднялся на реактивном ранце неизвестный человек — это происходит уже во второй раз за осень. Об этом пишет CNN.

Мужчину заметил экипаж одного из самолетов. Появление обладателя джетпака рядом с территорией аэропорта подтвердило Федеральное управление гражданской авиации.

«Бригада China Airlines сообщила, что видела кого‑то на реактивном ранце на высоте около 6000 футов (около 1800 метров. — Прим. ред.), примерно в семи милях (11 километров. — Прим. ред) к северо-западу от международного аэропорта Лос-Анджелеса», — говорится в заявлении управления.

Федеральное управление гражданской авиации уведомило правоохранительные органы, и загадочное появление джетпака расследует ФБР.

В прошлый раз человек на реактивном ранце появлялся в небе в сентябре. Тогда его тоже видели возле лос-анджелесского аэропорта.

Команда рейса American Airlines 1 сентября первой сообщила о «парне на джетпаке», парящем над международным аэропортом Лос-Анджелеса на высоте 3000 футов (около 914 метров. — Прим. ред). По словам экипажа самолета, незнакомец находился в 30 ярдах от самолета (27 метров). Через 10 минут мужчину также заметил другой самолет.