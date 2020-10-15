Минпромторг: рестораны и магазины продолжат работу, если не будет роста заболеваемости COVID-19

Кафе, рестораны и магазины продолжат работать при соблюдении правил Роспотребнадзора, если не будет значительного роста заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Мантуров отметил, что пока заведения общепита и ретейла могут продолжать работать. Он также заявил, что ответить на вопрос однозначно сложно, потому что «в каждом регионе разная эпидобстановка, и руководство региона в соответствии с ней принимает решение».

Мантуров уточнил, что правительство прорабатывает вместе с российской промышленностью алгоритмы перевода части сотрудников на удаленку. Он добавил, что такие алгоритмы будут применяться, если это не повлияет на деятельность компании.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей крупнейшие российские торговые сети, потери непродовольственного ретейла в России из‑за пандемии в 2020 году могут составить 6,08 трлн рублей.