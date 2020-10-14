В российских школах предложили ввести уроки этикета

Депутат Алексей Кобилев направил запрос министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой ввести в российских школах уроки этикета. Об этом пишет news.ru со ссылкой на копию документа.

Депутат считает, что подавляющее большинство российских школьников ничего не знает о нормах поведения и этикете служебных отношений. При этом для учителей, по мнению Кобилева, такое утверждение тоже справедливо, а потому уроки этикета будут полезны и для них.

Учить достойному поведению предлагают школьников младших классов. Это, по мысли депутата, позволит избежать «девальвации общепризнанных ценностей», роста агрессии, нетерпимости и индивидуализма. И, напротив, повысит интеллектуальный и культурный уровень учеников, а также закрепит статус педагога как эталона нравственного поведения.

Зампред общественного совета при Минпросвещения Майя Пильдес считает, что вводить в российские школы уроки этикета нет необходимости. За воспитание манер у школьников, по ее словам, ответственны в первую очередь родители, а дети в школе и так загружены.

«У нас и так не хватает часов на чтение, требуется больше часов на русский язык, но ребенок не бесконечен, его нельзя бесконечно нагружать», — сетует Пильдес.

В 2016 году ввести уроки этикета в российских школах предлагали активисты. Они опубликовали петицию на сайте «Российской общественной инициативы», но она не набрала достаточного количества голосов для обсуждения властями.