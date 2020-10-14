В МАММ пройдет благотворительный показ фильма «Черный дрозд»

«Черный дрозд» рассказывает о женщине, решившейся на эвтаназию из‑за прогрессирующей неизлечимой болезни (бокового амиотрофического склероза). Перед смертью главная героиня собирает всю семью на прощальный ужин.

В московском Мультимедиа-арт-музее (МАММ) 22 октября пройдет благотворительный показ драмы «Черный дрозд» режиссера Роджера Мичелла . Об этом « Афише Daily » рассказали организаторы мероприятия.

После показа пройдет обсуждение, в котором планируют поучаствовать писательница Людмила Улицкая, социальный антрополог и автор книги «История смерти. Как мы боремся и принимаем» Сергей Мохов, а также специалист по паллиативной медицине Анна Сонькина-Дорман.

Организаторы вечера, благотворительный фонд «Живи сейчас», считают, что вопрос сложного выбора, который возникает перед неизлечимо больным пациентом, актуален для общества. Однако в России темы смерти и эвтаназии остаются табуированными. В фонде надеются, что мероприятие станет поводом для публичного обсуждения этих проблем.

Начало показа 22 октября в 18.30. Билеты можно купить на сайте МАММ. Все средства, полученные от их продажи, будут направлены на помощь людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) в фонд «Живи сейчас».

БАС — редкое неизлечимое заболевание, при котором человек постепенно теряет способность двигаться, говорить, глотать и дышать, при этом оставаясь в сознании.