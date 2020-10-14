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В Москве к 2023 году реконструируют самое старое депо

Анастасия Цой
Сегодня в 13:14

Трамвайное депо имени Петра Апакова на Шаболовке, которое открылось в 1909 году (оно самое старое в столице), реконструируют к 2023 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Депо адаптируют для современных трамваев, расширив проезд, проложат новые пути, по которым вагоны будут ехать тише и с меньшей вибрацией, заменят кабельные линии. Также в нем установят новое, более экологичное оборудование.

«Депо им. П.Л.Апакова в прошлом году исполнилось 110 лет. Сейчас это дом для более чем ста трамваев. Но время берет свое. К 2023 году на все маршруты Москвы выйдут современные трамваи. Они шире и вместительнее предшественников и не проходят в депо по габаритам. Чтобы у транспорта сохранялся его исторический дом, мы проведем в депо настоящий капитальный ремонт, в результате которого оно станет одним из самых современных в городе», — цитирует РИА «Новости» сообщение Дептранса.

© М.Денисов/Mos.ru
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© М.Денисов/Mos.ru
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© М.Денисов/Mos.ru
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«Депо Апакова сейчас — единственное тупиковое в Москве. Транспорт во время техобслуживания и мойки не движется по кругу, а заезжает в тупик. После реконструкции трамваи будут двигаться, как на конвейере, — так их можно будет мыть в два раза быстрее. Более того, мы поставим в депо оборудование, которое будет очищать воду, чтобы ее можно было использовать заново», — добавили в департаменте.

В 2007 году депо хотели снести и построить на его месте многофункциональный жилой комплекс. Градозащитникам удалось отменить проект и сохранить дореволюционное здание. Последний раз депо реконструировали в 1960-х годах.

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