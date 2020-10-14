В Москве к 2023 году реконструируют самое старое депо

Трамвайное депо имени Петра Апакова на Шаболовке, которое открылось в 1909 году (оно самое старое в столице), реконструируют к 2023 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Депо адаптируют для современных трамваев, расширив проезд, проложат новые пути, по которым вагоны будут ехать тише и с меньшей вибрацией, заменят кабельные линии. Также в нем установят новое, более экологичное оборудование.

«Депо им. П.Л.Апакова в прошлом году исполнилось 110 лет. Сейчас это дом для более чем ста трамваев. Но время берет свое. К 2023 году на все маршруты Москвы выйдут современные трамваи. Они шире и вместительнее предшественников и не проходят в депо по габаритам. Чтобы у транспорта сохранялся его исторический дом, мы проведем в депо настоящий капитальный ремонт, в результате которого оно станет одним из самых современных в городе», — цитирует РИА «Новости» сообщение Дептранса.