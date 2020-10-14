В Бангладеш введут смертную казнь за изнасилование

Власти Бангладеш введут смертную казнь за изнасилование, сообщает Би-би-си. Ранее максимальным наказанием за это преступление было пожизненное заключение.

Ситуацию изменили массовые протесты граждан против сексуального насилия в отношении женщин, начавшиеся в октябре. Из‑за них министры одобрили поправки в законопроект: теперь осужденного за изнасилование ждет смертная казнь или «строгое» тюремное заключение.

Поводом для протестных акций стало видео группового изнасилования 37-летней женщины, а также высокий уровень преступности в стране — с начала года в Бангладеш зарегистрировали около тысячи изнасилований. Каждое пятое из них — групповое.

По мнению ООН, в Бангладеш отмечается «социальное, поведенческое и структурное женоненавистничество». Граждане страны вышли на улицы с плакатами «Нет пощады насильникам» и «Повесить насильников», в столице городе Дакка протестующие установили макет виселицы.

О волонтерстве и жизни в соседней для Бангладеша Мьянме «Афише Daily» рассказывала бывшая журналистка Татьяна Щербакова, ее историю можно прочитать здесь.