Папа Римский может признать 15-летнего подростка Святым покровителем интернета

Мальчика уже причислили к лику блаженных после того, как Папа Римский признал, что Акутис совершил чудо. По мнению католической церкви, подросток исцелил 7-летнего бразильского мальчика, страдавшего от болезни поджелудочной железы — ребенок помолился Акутису и прикоснулся к одной из его футболок, после чего выздоровел.

15-летний подросток Карло Акутис, умерший от лейкемии в 2006 году, может стать Святым покровителем интернета. Об этом сообщил Insider.

Чтобы Акутиса признали святым, по правилам церкви требуется два подтвержденных чуда. Однако, как отмечает Associated Press, в некоторых случаях достаточно одного зафиксированного случая.

Если Папа Римский сочтет возможным канонизировать Акутиса, подросток сможет официально стать Святым покровителем интернета — так мальчика уже окрестили в сети. Акутис стал известен в возрасте 11 лет, когда основал веб-сайт для фиксации и каталогизации чудес.

По словам Папы Франциска, Акутис использовал интернет «для передачи ценностей и красоты». Кардинал Агостино Валлини также отметил во время беатификации (причисления к лику блаженных), что мальчик «использовал интернет в служении Евангелию».

Карло Акутис стал самым молодым человеком, причисленным к лику блаженных в современное время. Однако, если подростка канонизируют, он не станет самым молодым святым — в 2019 году Папа Франциск канонизировал 10-летнего Франциско Марто и его 9-летнюю сестру Хасинту, умерших в 1918 году в Португалии и якобы видевших Деву Марию.