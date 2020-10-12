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В Москву-реку вылилась ярко-зеленая жидкость

Семён Гудошников
Сегодня в 19:47

На Пречистенской набережной, рядом с Крымским мостом, вылилась вода ярко-зеленого цвета. Сотрудники МЧС взяли ее на пробу, сообщает РИА «Новости».

Жидкость неизвестного происхождения начала литься из стока напротив парка искусств «Музеон». Сотрудники экстренных служб сообщили об инциденте в Центр управления кризисными ситуациями.

«Подозревали, что это что‑то химическое, но запах у этой воды как из канализации», — рассказали в МЧС.

По их предположениям, ярко-зеленая вода может поступать из ливневок. Сейчас на месте работает катер спасательной службы.

Издание Readovka предположило, что жидкость — обыкновенный пищевой краситель, который коммунальщики используют для прочистки труб, и он не несет вреда для окружающей среды. Во многих городах жителей заранее предупреждают о прогоне вещества по канализации.

Представители Мосводоканала подтвердили в беседе с «Москвич Mag», что подкрашенную жидкость уранин применяют для выявления утечек воды и пробоев в трубах, однако столичная служба такой метод не использует. Отмечается, что в новостных сводках столицы вещество никогда не упоминалось.

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