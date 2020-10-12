Цифровые и аудиокниги в России станут дешевле. Все потому, что НДС снизится вдвое

Налог на добавленную стоимость (НДС) на электронные и аудиокниги в России будет снижен в два раза. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу правительства Михаила Мишустина.

По словам премьер-министра, Россия всегда считалась одной из самых читающих стран. В связи с этим кабмин хочет поддерживать интерес к чтению у россиян с помощью форматов, которые в последнее время становятся все более популярными.

Мишустин пояснил, что льготная ставка НДС в 10% распространится на книги по образованию, науке, культуре. Снижение ставки поддержит отрасль, с одной стороны, и сделает книги доступнее для читателей — с другой.

В начале сентября о планах снизить ставку на цифровые и аудиокниги сообщал замруководителя Роспечати Владимир Григорьев. В 2019 году НДС был установлен в размере 20% от цены товара.