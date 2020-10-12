перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Главы МИД стран ЕС согласовали санкции против Лукашенко 15:45
«Буерак» размышляют о смысле интернета в клипе на трек «Send Nudes» 15:37
Тайга.инфо Иркутский полицейский придавил коленом голову девочке. СК начал проверку об оскорблении полицейского
Иркутский полицейский придавил коленом голову девочке. СК начал проверку об оскорблении полицейского 15:10
300 пакетов с кокаином выбросило на пляж в Нидерландах. Местные жители вышли на охоту 15:04
Петербуржца приговорили к восьми годам колонии за убийство ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой 14:44
Богомолов живет с секс-куклой в трейлере сериала «Псих» Федора Бондарчука 14:32
В Кузбассе похоронили пенсионера, умершего от COVID-19. Вот только он оказался жив 14:14
Несколько московских культурных центров отменили мероприятия из‑за коронавируса 14:10
FEDUK/YouTube Feduk ездит на мотоцикле и поет в лесу в новом клипе «Краски»
Feduk ездит на мотоцикле и поет в лесу в новом клипе «Краски» 13:44
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике присудили за теорию аукционов 13:11
В Канаде выяснили, на что бездомные потратят деньги, если дать им по 7500 долларов 13:09
«Пацан — заноза в заднице»: Стивен Кинг похвалил российский сериал «Эпидемия», вышедший на Netflix 12:51
Антон Долин уходит из Фонда кино. Он не хочет быть связан с поддержкой патриотических блокбастеров 12:49
rahimabramov/Instagram Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых русскоязычных тиктокеров
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых русскоязычных тиктокеров 12:02
Ученые: коронавирус может прожить на банкнотах до 28 дней. Но не задерживается на хлопковой ткани 11:31
Галь Гадот сыграет Клеопатру. Фильм поставит режиссер «Чудо-жещины» Патти Дженкинс 10:51
В России за сутки выявили 13 592 случая коронавируса 10:36
Эмомали Рахмон победил на президентских выборах в Таджикистане. В пятый раз 10:26
В Беларуси на протестах задержали 600 человек. Милиция применяла светошумовые гранаты и водометы 10:07
Pille-Riin Priske/Unsplash В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки выхода России на плато по коронавирусу
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки выхода России на плато по коронавирусу 9:41
Отключить рекламу

Иркутский полицейский придавил коленом голову девочке. СК начал проверку об оскорблении полицейского

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:10

В Иркутске полицейский при задержании наступил коленом на голову несовершеннолетней девушке. Об этом пишет издание «Тайга.инфо».

Жесткое задержание подростка сотрудниками МВД произошло после того, как девочка попыталась украсть из магазина носки стоимостью 990 рублей. Как уточняет «Тайга.инфо», она вернула носки еще до приезда наряда.

На видео, которое сняли очевидцы, видно, как двое сотрудников полиции пробуют надеть на девочку наручники. У них долго это не получается, и тогда один из них несколько раз грубо ставит колено на голову плачущей девушке. Она кричит, что ей больно, но полицейские не обращают на ее крики внимания.

Сама девочка рассказала журналистам, что у нее произошел с полицейским конфликт: по приезде правоохранители отобрали телефоны у подростков и отказались отдавать их. Девушка попыталась забрать свой телефон, чтобы позвонить матери, в ответ на это, по ее словам, полицейский ударил ее локтем в лицо. Девушка в ответ дала полицейскому пощечину и подошла к зеркалу, чтобы проверить, не идет ли кровь из разбитой губы.

«Сотрудник снова отдернул меня за руку, после чего я ударила его ногой, вследствие чего сотрудник произвел захват и повалил меня на пол, заломав руку, надев на одну руку наручники, силой прижав мою голову коленом к полу. Затем сел на шею, попытался пристегнуть вторую руку наручником. В течение трех минут он продолжал прижимать меня к полу, пока я не дала свою руку», — рассказала пострадавшая.

Местный телеканал АИСТ опубликовал видео, на котором видно, как девушка бьет полицейского по щеке. Очевидцы также сообщали, что она ругалась на него матом, говорится в сюжете. После потасовки подростков увезли в ОВД.

СК начал проверку в отношении задержанной девочки по статье 319 УК («Оскорбление представителя власти»). В свою очередь, правозащитники из организации «Сибирь без пыток» готовят заявление по статье 286 УК («Превышение должностных полномочий») на полицейских, задержавших девушку.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Бегущий по лезвию
Рик Декард идет по следу репликантов
комедия
Гудбай, Америка
Кино повышенной душевности про любовь к России — от Сарика Андреасяна
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Тайга.инфо
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить