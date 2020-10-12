Иркутский полицейский придавил коленом голову девочке. СК начал проверку об оскорблении полицейского

На видео, которое сняли очевидцы, видно, как двое сотрудников полиции пробуют надеть на девочку наручники. У них долго это не получается, и тогда один из них несколько раз грубо ставит колено на голову плачущей девушке. Она кричит, что ей больно, но полицейские не обращают на ее крики внимания.

Жесткое задержание подростка сотрудниками МВД произошло после того, как девочка попыталась украсть из магазина носки стоимостью 990 рублей. Как уточняет «Тайга.инфо», она вернула носки еще до приезда наряда.

В Иркутске полицейский при задержании наступил коленом на голову несовершеннолетней девушке. Об этом пишет издание «Тайга.инфо» .

Сама девочка рассказала журналистам, что у нее произошел с полицейским конфликт: по приезде правоохранители отобрали телефоны у подростков и отказались отдавать их. Девушка попыталась забрать свой телефон, чтобы позвонить матери, в ответ на это, по ее словам, полицейский ударил ее локтем в лицо. Девушка в ответ дала полицейскому пощечину и подошла к зеркалу, чтобы проверить, не идет ли кровь из разбитой губы.

«Сотрудник снова отдернул меня за руку, после чего я ударила его ногой, вследствие чего сотрудник произвел захват и повалил меня на пол, заломав руку, надев на одну руку наручники, силой прижав мою голову коленом к полу. Затем сел на шею, попытался пристегнуть вторую руку наручником. В течение трех минут он продолжал прижимать меня к полу, пока я не дала свою руку», — рассказала пострадавшая.

Местный телеканал АИСТ опубликовал видео, на котором видно, как девушка бьет полицейского по щеке. Очевидцы также сообщали, что она ругалась на него матом, говорится в сюжете. После потасовки подростков увезли в ОВД.

СК начал проверку в отношении задержанной девочки по статье 319 УК («Оскорбление представителя власти»). В свою очередь, правозащитники из организации «Сибирь без пыток» готовят заявление по статье 286 УК («Превышение должностных полномочий») на полицейских, задержавших девушку.